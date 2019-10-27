تراند اليوم : أول رد فعل لكاظم الساهر على "تصفية" المتظاهرين في العراق.. ماذا قال؟!

في أول رد فعل للمطرب العراقي كاظم الساهر على المظاهرات بالعراق، وعلى قمعها بوحشية من قبل قوات الأمن، غرد الساهر على حسابه بتويتر، مرددا أغنيته الشهيرة :" سلام عليك على رافديك عراق القيم.. فأنت مزار وحب ودار لكل الأمم"

وهي القصيدة التي كتبها الشاعر العراقي، أسعد الغريري، ولحنها وغناها الساهر عام 2008، واقترح مقتدي الصدر حينها اتخاذها نشيدا وطنيا للعراق، ووافق كاظم الساهر بشرط موافقة مجلس النواب.

يذكر أن كاظم الساهر يحمل الجنسيتين القطرية والكندية ، وهو جد لحفيدين، وتزوج مؤخرا من سيدة تونسية في حفل كبير نظمه في الولايات المتحدة الأمريكية.