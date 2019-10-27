رونالدو يكتسح ميسي في إنستقرام بـ " 38 مليون دولار"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أكتوبر 2019 10:42 مساءً - لم يكتف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو Christiano Ronaldo بتسجيل بصمته في تاريخ لعبة، كرة القدم ، كأحد اهم نجوم هذه اللعبة على مستوى العالم ، وإنما تمكن أيضا من التربع على عرش "إنستقرام"، ليصبح أغلى نجوم التطبيق أجراً في العالم.



وكشفت دراسة من موقع "باز بينغو"، قائمة بأعلى النجوم دخلا على "إنستقرام"، وذلك اعتمادا على عدد متابعيهم، والأجر الذي يتلقونه مقابل نشر صورة واحدة (للإعلان).

ويتابع نجم يوفنتوس الإيطالي 186 مليون شخص، وحصل على 38.2 مليون جنيه إسترليني مقابل منشوراته الدعائية على "إنستقرام" خلال عام 2018 فقط.

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وأشار موقع "سبورتس بايبل" إلى أن رونالدو نشر على حسابه على إنستقرام 49 منشوراً دعائياً في 2018، حصل على 780 ألف جنيه إسترليني مقابل الواحد منه.

وفي المرتبة الثانية (بين لاعبي الكرة)، حل الأرجنتيني ليونيل ميسي Leonel Messi، الذي حصد 18.7 مليون جنيه إسترليني من المنشورات الدعائية في الفترة ذاتها، وبلغت فيمة المنشور الواحد 518 ألف جنيه إسترليني.



وجاء نجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام في المركز الثالث، بدخل وصل إلى 8.6 مليون جنيه إسترليني، حصل عليه مقابل 30 منشوراً دعائياً.

أما البرازيلي نيمار، فجمع 5.8 مليون جنيه إسترليني من "إنستقرام"، مما يضعه في المركز الرابع، فيما جاء السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الخامس بدخل وصل إلى 3.2 مليون جنيه إسترليني، خلال نفس العام.