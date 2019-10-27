بالفيديو .. نجاح المساعيد تعلق على تسريب فيديو رقصها في حفل زفافها ‎

أعربت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد، عن غضبها إزاء تسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص في حفل عقد قرانها على شخص يصغرها بـ14 عامًا، ويدعى عامر ركاد السردي، موضحة أنه تم انتهاك خصوصيتها. وكشفت نجاح المساعيد، عبر صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ جمعتها بزوجها الجديد، عن سعادتها بالمباركات والتهاني التي تلقتها رغم هذا الغضب. وجاء في التعليق الذي أرفقته الشاعرة الأردنية بالصورة ”رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية خطوبتي ولكن مباركتكم لي شيء أسعدني. شكرًا لكم متمنية السعادة للجميع“. وفي أسفل الصورة دونت رسالة ”ألف مبروك للشاعرة نجاح المساعيد عقد قرانها على الضابط عامر السردي“.

وبحسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكدوا أن نجاح المساعيد هي من قامت بتسريب الفيديوهات متهمين إياها بتعمد إثارة الجدل حولها، وأنه لم يتم انتهاك خصوصيتها كما تدعي، وأعربوا عن استيائهم مما رددته خاصة أنها ليست صغيرة على ذلك كونها متزوجة سابقًا ولديها أبناء. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو للشاعرة الأردنية خلال حفل عقد قرانها وسط مباركات من متابعيها وجمهورها، وانتقادات لها أيضًا لملاحظتهم علامات التقدم في العمر أكثر من زوجها.

وسجل الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل كالنار في الهشيم، وصلة رقص وغزل بين الزوجين، اللذين فضلا إقامة عقد قرانهما في منزل خاص مقتصرين على الأهل وبعض الأصدقاء فقط الذين شاركوهما الرقص في نهاية الفيديو. ووجّه متابعو نجاح لها انتقادات وسخرية في الوقت ذاته، حيث بدت أكبر سنًا من زوجها، وذلك بعد بلوغها عامها الـ42 الأسبوع الماضي، بينما ظهر زوجها الجديد أصغر منها، بينما بارك عدد كبير من متابعيها الزيجة دون انتقاد.لاوقال متابعون ”معقولة ما تزوجت للحين.. ظنيت أنها متزوجة وعندها عيال كم عمرها؟“، و“دي اختياره عمره بالأربعين“، و“هذي طالعة أمه“، و“هي كم مرة تتزوج“، و“الله يتمم لها فرحتها يارب“.

وكانت نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق. جدير بالذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها، وقد عادت منذ شهور بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات.