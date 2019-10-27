نصرة الحربي تثير الجدل بتغريدات ندم ونصائح: “يوه لو نرجع مثل الأول.. تضيع فلوسي ولا يضيع...

أثارت الفنانة المُعتزلة نصرة الحربي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها عدة تغريدات متواصلة عبر حسابها على موقع “تويتر”، لوّحت خلالهما إلى مرورها بمشكلات عديدة، دون ذكر أسباب مباشرة. ولوحت نصرة خلال تغريداتها بالندم، وبعضها نصائح وعبر، بدأتها بقولها: “يوه لو نرجع مثل الأول…”، ما جعل الجمهور يفسر وقوع مشكلة بينها وبين زوجها، أو أنها انفصلت للمرة الثانية. وبعد دقائق نشرت نصرة: “الحين أقدر أقول أكثر شيء ندمت عليه أني اشتهرت باسمي الحقيقي وأظهرت وجهي.. بس ما في مشكلة.. الحياة مستمرة وحب الناس لشخصي مو لشكلي خلاني أسامح نفسي”.

الجمهور فسّر شعور نصرة، بالندم الذي ذكرته بسبب قرارها الاعتزال، كما أعلنت العام الماضي أسباب الاعتزال، ما جعلهم يشنون هجومًا حادًا عليها بسبب تلويحها بالعودة، مُبينين عدم رغبتهم في عودتها. لم تمر سوى دقائق أخرى، حتى أثارت نصرة، حيرة متابعيها وجمهورها بنشرها تغريدة قائلةً: “تضيع فلوسي ولا يضيع عمري.. الأول يتعوض والثاني لو أجمع ملايين من الأول ما يتعوض”. الأمر الذي زاد من حيرة متابعي نصرة، قولها: “لا تقبلي بأنانية من معك حتي لو كان زوج أو صديقة أو أخت”، ثم أردفت: “لا مانع لدي من أن أبدا من الصفر علي أن أكمل في طريق لا راحة فيه”.