تشارك الفنانة برلنتي فؤاد، في بطولة مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، من إخراج حسام الدين صلاح. وكشفت "فؤاد" في تصريح خاص لـ"الوفد" ان موعد بدء عرض المسرحية مع بداية شهر نوفمبر المقبل. بدء عرض المسرحية مع بداية شهر نوفمبر المقبل. Advertisements واشارات: ان يتم عرض المسرحية علي خشبة مسرح "رومانس" بالوسط البلد. "رومانس" بالوسط البلد. يشار الي أن مسرحية "عبد الموجود ع الدوان لوود" بطولة كلا من: علاء مرسي واحمد سلامة ومروة وبرلنتي فؤاد، وآخرون وهو تأليف ايمان العوضي وإخراج حسام الدين صلاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. نكشف موعد ومكان عرض مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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