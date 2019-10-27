صور.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد الديوالي على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة العالمية بريانكا شوبرا بعيد الديوالي مع عائلتها، حيث نشرت مجموعة من صور الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ووجهت بريانكا رسالة إلى جمهورها قائلة: Advertisements "عيد ديوالي سعيد مني إليكم". "عيد ديوالي سعيد مني إليكم". يذكر أن الفنانة العالمية بريانكا شوبرا شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "Isn't It Romantic"، من تأليف إيرين سارداللو، وإخراج تود شتراوس ششولسون، وبطولة كل من ريبيل ويلسون، ليام هيمسورث، آدم ديفين، بيتي جيلبين، براندون سكوت جونز، جينيفر سوندرز، أليكس كيس، ماركوس تشوي، هيو شيريدان. سارداللو، وإخراج تود شتراوس ششولسون، وبطولة كل من ريبيل ويلسون، ليام هيمسورث، آدم ديفين، بيتي جيلبين، براندون سكوت جونز، جينيفر سوندرز، أليكس كيس، ماركوس تشوي، هيو شيريدان.

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