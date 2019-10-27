فيديو.. كاظم الساهر يطرح "إلى متى" بمناسبة أحداث العراق

طرح النجم كاظم الساهر أحدث أغنياته بعنوان "إلى متى"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وأغنية "إلى متى"، من كلمات كريم العراقي، وهي بمناسبة الأحداث المؤسفة التي تشهدها العراق حاليًا.

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يذكر أن النجم كاظم الساهر طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "متمردة"، وهي من ألحانه، و كلمات كريم العراقي، وتوزيع ميشيل فاضل.