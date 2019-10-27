مجموعة صور نادرة بمناسبة عيد ميلاد زيزي عادل

نشرت الفنانة زيزي عادل مجموعة صور نادرة لها في عمر الطفولة، وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زيزي من خلالها بإحدى أعياد ميلادها أثناء مرحلة الطفولة، وعلقت عليها قائلة: "هموت على روحي من الضحك وأنا ببص

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عالتورتة اللي هفترسها وبعدين وأنا حاطه ايدي كلها في بوئي وأنا باكل ولما قررت أبلع بالحاجة الساقعة وماما مسكهالي مع البصة هتموتني وبعدين الضحكة اللي في الآخر دي بقى يعني تمت المهمة بنجاح بغض النظر عن فورمة الشعر".

يذكر أن الفنانة زيزي عادل طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "على الله تتهور"، وهي من كلماتها وألحانها، وتوزيع وسام عبدالمنعم، كما حقق الكليب انتشارًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.