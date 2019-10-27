شاروخان يحتفل مع جمهوره بعيد ديوالي

احتفل النجم العالمي شاروخان مع جمهوره بعيد ديوالي السنوي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات "تويتر". ونشر شاروخان صورة من مراسم الاحتفال، وعلق عليها قائلًا: "عيد ديوالي سعيد". Advertisements يذكر أن الفنان العالمي شاروخان شارك سابقًا في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد. في بطولة فيلم "زيرو"، وهو من تأليف هيمانشو شارما، وإخراج أناند لراي، وبطولة كل من أنوشكا شارما، كاترينا كيف، محمد زيشان أيوب، أبهاي ديول، آر مادهافان، جانيش أتشاريا، برايان بنفيلد.

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