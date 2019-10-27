محمود قابيل: حكايات أبطال مصر تصنع آلاف الأفلام

«الممر» صحح بعض المعلومات لدى الشعب المصرى وأظهر حبهم للجيش

علينا مكافحة الأفلام والمسلسلات التى تهدم القيم

المؤسسة العسكرية لها فضل كبير فى تكوين شخصيتى

المشير طنطاوى مشير بدرجة إنسان أنقذ مصر من الدمار

رسمت المؤسسة العسكرية ملامح شخصية الفنان محمود قابيل باعتباره أحد أبنائها، لذلك فهو يعى قيمة الوقت وكيفية أخذ قرارات مصيرية بعد دراسة جوانبها، حتى برع فى التفاوض مع أموره الحياتية.

يحمل للمشير طنطاوى تقديرًا خاصًا منذ أن كان طالبا بالكلية الحربية، ويصفه بالقائد المتجدد، إذ تعلم على يديه حب الوطن وقدسية الجيش، وتقديرالأساتذة الكبار.

رغم وسامته التى اشتهر بها والتى كانت سببا لاقتحامه المجال الفنى، لكنه رفض الاعتماد عليها، فطور من نفسه حتى بات واحدا من أهم فنانى الساحة.

سافر إلى أمريكا وهو فى وهج تألقه بعد أن اصطدم بهجوم حاد من المثقفين والكتاب بسبب زيارته لإسرائيل حتى رفضت نقابة المهن التمثيلية قيده حينها،لكنه عاد إلى مصر ليستكمل حلمه فى مجال السينما التى عاد اليها من خلال فيلم «لحم رخيص».

يهدى الفنان محمود قابيل تكريمه من مهرجان الإسكندية السينمائى لدول البحر المتوسط لدفعته فى الكلية الحربية.

نجوم وفنون تحاوره وتعيش معه لحظات ذكريات تنعش ذاكرته..

< رحلة طويلة قضاها محمود قابيل، أهم ما يميز هذه الرحلة؟

<< المؤسسة العسكرية هى بداية الرحلة الحقيقية فى حياتى،علمتنى الرجولة والصبر والتأمل وعدم اتخاذ قرار الا بعد دراسته، واكتسبت منها الأخلاق الرفيعة، والصبر.

< ماذا عن دراستك فى الكلية الحربية وذكرياتك فيها؟

<< ذكريات لا تعد ولاتحصى، الكلية الحربية حياة مختلفة تماما عن الحياة التى نعيشها، فعند دراستى بمدارس الليسيه وأنا طالب فى سن المراهقة قبل التحاقى بالكلية عشقت الموسيقى والغناء، وكانت هوايتى حضور حفلات الرقص، والسعى لدخول معهد السينما، وأثناء تقديمى للمعهد كنت أرى أقاربى الذين التحقوا بالجيش شخصيات لها مكانتها الكل يحترمها ويتمتعون بحسن المظهر والحديث أيضا، فقررت دخول الكلية الحربية.

وتركت حياتى الماضية بكل ما فيها، وتعمقت فى الدراسة وأثناء دراستى حدثت مواقف إنسانية من شخصية أعتز بها وأرفع القبعة لها المشير طنطاوى وكان أيامها فى بداية حياته، هذا الرجل منفرد فى قراراته وعلاقاته.

وكان ضمن الفريق الذى ساهم فى حماية مصر من جماعة الاخوان، بل كانت له قرارات حاسمة، وندين له بالفضل فى حماية وطن كانت تغتاله الذئاب.

< كيف تعاملت مع اللغة العربية داخل الكلية العسكرية؟

<< اللغة العربية جميلة بها نغمات شعرية، وكانت مشكلة كبيرة تعرضت لها وأنا ادرس، فلغتى التى أتقنها الفرنسية، والعامية المصرية، وعند دخول الكلية العسكرية وأثناء المحاضرات كنت فى حالة حرج لعدم فهمى بعض مفردات اللغة، ومنحتنى الكلية دراسة اللغة وتعرفت على مفرداتها، وأيقنت انها لغتنا الجميلة.

< هل هجرة شقيقك إلى أمريكا.. كانت مفتاح السر لسفرك؟

<< شقيقى حسين كان متسرعًا فى آرائه ومندفعًا، فى يوم طرحت عليه سؤالًا، إيه رأيك فى الاشتراكية،وكان رده انه أشاد بفكرها وهدفها السامى، ولكنه اعترض على انها تأخذ من الناس أملاكهم،وفجأة حسين اختفى، وبحثت امى عنه فى كل مكان دون جدوى،وتدخل أقاربها أصحاب المراكز الرفيعة وعاد حسين،ومن يومها سافر إلى أمريكا ليبدأ حياة أخرى،درس وحصل على الدكتوراه فى الزراعة. وبعد خروجى من الجيش سافرت وعملت معه،ولانه عاشق لوطنه مصر،حضر وقابل الوزير يوسف والى عندما كان وزيرا للزراعة.وعرض عليه أن يصدر للوزارة محصول السردم كبديل للقمح، ولكن الأمر كان صعبًا فى تنفيذه بسبب بيروقراطية القرارات وأشياء أخرى.

< هل تحقق حلمك بزيارة الكلية الحربية.. صاحبة الذكريات؟

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<< الحمد لله تحقق الحلم وزرت جميع الأماكن التى تواجدت فيها، وقابلت اللواء مختار المُلا وبعض الزملاء وعشنا لحظات سعيدة.

<� ما سر اتوبيس 500 معك؟

<< فى يوم حكى زملائى ان الاتوبيس رقم 500 وخط سيره فى الشارع المواجه للكلية الحربية،يقف كلما شاهد أحد الضباط أو الطلاب كنوع من الاحترام والتقدير للطلبة، بالكلية، حاولت أعيش هذه اللحظات وخرجت من الكلية وبالفعل وقفت لحظات حتى حضور الأتوبيس امامى، وفعلا وقف الأتوبيس وحيانى تحية خاصة مع ابتسامة عريضة لسائقه، وكنت فى غاية السعادة لأن رجل الشارع العادى كان يعى قيمة البدلة العسكرية التى أردتيها، ومن يومها عندما أشاهد اى اتوبيس نقل عام أتذكر حكاية أتوبيس رقم 500.

< شاركت فى حرب الاستنزاف.. وساهمت ضمن مجموعة في جمع المعلومات التى على أساسها وضعت خطة تحطيم خط بارليف؟

<< هذه الأيام كانت من أصعب ما يمكن فى حياتى وحياة الشعب المصرى، ولكن عزيمة الجيش المصرى لاتُهزم، وشاركت فى حرب ٦٧ وتشكلت مجموعة لجمع المعلومات عن العدو،ووضع القادة خطط تحطيم خط بارليف.

وكان للانتصار وقع كبير على الجميع، واعتبر انتصارنا أسعد يوم فى حياتى لم أعش مثله لأنه انتصار أمة شكلت وجدان العالم العربى، ونصر أكتوبر أثبت للعالم أجمع قدرة المصريين على إنجاز عمل جسور، يستند إلى شجاعة القرار، ودقة الإعداد والتخطيط، وبسالة الأداء والتنفيذ، مما أكد للجميع أن الشعب المصرى ضرب أروع صور البطولة ووقف إلى جوار قواته المسلحة.

< لمعت عيناك بالدموع عند مشاهدتك لفيلم الممر عند عرضه بمهرجان الإسكندرية السينمائى؟

<< «الممر» أعاد لنا ذكريات عشتها بكل تفاصيلها،وأحسست عند مشاهدته أننى معهم داخل الفيلم، وسعادتى كبيرة بالممر لأنه حرك

المياه الراكدة، ودفع الشباب لمشاهدته وهذا الجيل يحتاج إلى أفلام تهز مشاعره ووجدانه وتزرع الانتماء بداخله، فقيمة مصر لابد أن يعرفها جميع الأجيال.

< احتشاد الجمهور لمشاهدة الممر.. يرجع لفقدانه تلك النوعية من الأفلام الوطنية؟

<< فى حرب الاستنزاف كانت الدولة تنتج أفلاما تحث المواطنين على مساندة وطنهم وجيشهم، وشاهدنا أعظم الأفلام وبعد النصر قدمت الدولة أفلامًا عن نصر أكتوبر، ولكن إلى الآن لم نقدم أفلام تليق بهذه المرحلة التى غيرت مجرى حياتنا بعد نصر أكتوبر، وهذا يؤكد فقدان الجمهور لأعمال تنعش وجدانه وذاكرته، والممر صحح بعض المعلومات لدى الشعب المصرى، وأظهر حبهم للجيش، وأناشد الدولة بمزيد من الانتاج لأفلام قيمة تخلق لنا جيلًا يحافظ على تراب الوطن بدلًا من الأفلام والدراما التى تهدم القيم والهوية، وحكايات أبطال مصر لا تعد ولا تحصى وتصنع آلاف الأفلام.

< تعرضت للهجوم بعد السفر إلى إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد؟

<< جلست سنوات أكتم حزنى داخلى من الهجوم الشرس على شخصى، ورفضت الافصاح عن الحقيقة، ولكن حان الوقت للكلام عنها،اثناء اتفاقية كامب ديفيد، عرض عليّ السفر مع الوفد الذى يدشن خط الطيران بين تل ابيب ومصر، ورفضت متحججا بأننى اعمل فى السياحة وليس الطيران، ولكن الهامى الزيات اشتكى للواء طاهر المجدوب الذى بدوره أصر على سفرى لانها أوامر وليس من حقى الرفض،وسافرت على مضض.

< لماذا رفضت نقابة المهن التمثيلية قيدك بجداولها؟

<< فوجئت بالفنان نور الشريف يطلب منى ان احصل على عضوية النقابة وذهبت بأوراقى واستقبلنى شاب وسيم كان أشرف زكى، وعندما علم حمدى غيث النقيب، صاح وماج ورفض قبول أوراقى بحجة ذهابى لإسرائيل، فجن جنونى، وطلبت ان أتصل بالمخابرات لتحكى له انها كانت مهمة وطنية، وقبل الاتصال وافق فورًا على منحى العضوية وتضامن معى أحمد ماهر ومجموعة كبيرة من النقابة، ولكن ما احزننى موقف صديق عزيز هو حمدى أحمد الذى تقدم بطلب احاطة ضدى فى مجلس الشعب، كما ان ناقدًا كنت اعتبره صديقًا لى كتب مقالات ضدى.

وهنا أوجه نداء للجميع بأن يلتف حول الجيش فهو يعلم ما لا تعلمون، ولا يمكن ان يخون وطنه لأنه هو حاميها.

< هل ترى أن تاريخ الفنان لابد وأن يطرحه فى كتاب واحد؟

<< تاريخ الفنان والانسان يحتاج لكتب ترصد حياته بما فيها من مواقف ونجاحات ومحطات، والشكر للكاتبة الصحفية انتصار درديرى مؤلفة الكتاب الذى تناول تاريخى.

< الاغتراب عن الوطن خاصة للجيل الثانى والثالث هل يصنع فقدانًا للهوية؟

<< على مدار عمرى أنا وزوجتى نحافظ على علاقة أولادى بوطنهم وهويتهم المصرية، وابنى أحمد دائم القراءة لتاريخ وحضارة مصر،وربما تكون اللغة عائقًا بعض الشىء فى الحديث بها،وهم يفهمونها، وأسعى على زيارتهم لمصر بصفة دائمة.

< كسفير لليونيسيف للنوايا الحسنة فى منطقة الشرق الأوسط.. ماذا عن أطفال اللاجئين؟

<< أهتم بهذا الشأن بشكل كبير وأتحدث فى كل مكان عن تحصين الأطفال،ومناهضة ختان الإناث، ونشر الوعى حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب «الإيدز»، وتعليم الفتيات،ومساعدة الأطفال الأكثر عرضة للخطر، وانا أشغل منذ عام 2003 منصب سفير اليونيسف للنوايا الحسنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومنذ ذلك الحين، لم أدخر جهدا لدعم حقوق الأطفال وبرامج منظمة اليونيسيف من أجل حشد الدعم لحقوق الأطفال فى المنطقة العربية وما وراءها، وتفقد المشروعات التى تدعمها اليونيسيف بالأردن والسودان والقدس وغزة واليمن؛ والمساهمة فى مؤتمرات إقليمية متعددة حول الأطفال.