فيديو.. طفلة تدافع عن محمد رمضان: "أشمعنا هيفاء وهبي؟"

دافعت طفلة عن النجم محمد رمضان، وكليباته، وأعماله، نافية كل ما تردد عن كون رمضان يشجع على البلطجة.

وقالت: "محمد رمضان نجم كبير، وجميع أدوار مشاهده تكون عن طريقة كتابة السيناريو، ويجب الالتزام بها".

وأعرب الطفلة عن غضبها الشديد نتيجة ما يقوله عن رمضان، قائلة: "أشمعنا النجمة هيفاء؟، رغم أنها تظهر بمظهر غير لائق، إلا أن هذا هو دور عملها في العرض السينمائي أو الدرامي".

وأكدت الطفلة لـ "الوفد": أن الفنانين يقال عليهم نجوم، وينجحون عندما يؤدون السيناريو

بطريقة صحيحة مئة بالمئة، من أول الشكل الخارجي للشخصية، لطريقة اللبسه، ومظهره، وأيضًا أداء الممثل وحركاته، سواء أكانت سلوك مهذب أم لا".

وأكملت الطفلة كلامها: "لا أستطيع أن أحكم على الممثل من خلال أدواره، يجب أن أتعامل معه شخصيًا، حتي أحكم عليه، موضحة، أن ظهور النجمة هيفاء وهبي، لا نستيطع القول أنها غير محترمة، إلا إذا تواجد تعامل معاها بالشكل الشخصي".

وأختتمت الطفلة كلامها: "إذا أردنا أن نعاتب، أحد على مشهد، فيجب معاتبة منتج العمل، وليس الممثل، لأانه أداه مستخدمة للعمل الفني".

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يشار إلى أن النجم محمد رمضان طرح حديثًا كليب "السلطان"، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات وألحان أمير شيكو، وتوزيع سمسم السامبا، ودي جي فاتسام، كما كسر الكليب حاجز المليون الأول منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

ومن ناحية أخرى تستعد النجمة هيفاء وهبي لعرض فيلمها الجديد بعنوان "أشباح أوروبا"، وهو من تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد حماقي، وبطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أحمد داود، آروى جودة، باسم سمرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي.