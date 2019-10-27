تطورات جديدة في قضية مقتل الفلسطينية ” إسراء غريب “

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 09:56 مساءً - أصدر النائب العام الفلسطيني المستشار ” أكرم الخطيب ” تصديقا على القرار الخاص بالاتهام في جريمة قتل إسراء غريب .

كما أمر النائب العام بإحالة المتهمين وهم ” الأخ إيهاب غريب ” و ” الأخ بهاء غريب ” و ” زوج الأخت محمد صافي ” إلى محكمة بداية بيت لحم للمباشرة في إجراءات المحاكمة .

ونشرت وكالة ” وفا ” الفلسطينية بيان النيابة العامة الذي تضمن تضمن قرار الاتهام المصادق عليه بتوجيه تهمة الضرب المفضي للموت بالاشتراك للمتهمين الثلاثة وتهمة الدجل والشعوذة لمتهم واحد منهم فقط .

وأشار البيان إلى أن قرار الاتهام استند للبيانات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة في بيت لحم باعتبارها صاحبة الاختصاص ونيابة حماية الأسرة من العنف ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع جهاز الشرطة ممثلا بفرعي المباحث العامة ووحدة الجرائم الإلكترونية .

وأكد بيان النيابة العامة أيضا أن التحقيقات ما زالت مستمرة بقضية تسريب تقرير الطب الشرعي الخاص بإسراء غريب وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه .