"بابا العرب" مسلسل يكشف تفاصيل حياة البابا شنودة

وافقت الكنيسة المصرية على إنتاج مسلسل تليفزيوني يتناول قصة حياة "البابا شنودة "وتم ترشيح الفنان المصري ماجد الكدواني لبطولة العمل الذى يتوقع أن تصل ميزانية إنتاجه إلى 50 مليون جنيه مصري.



وفي مقابلة تليفزيونية كشف الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، عن كواليس العمل قائلا: "تم اختيار اسم للمسلسل هو (بابا العرب) لاهتمام البابا شنودة الثالث بكل القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، ويتناول العمل الفني كل مراحل حياته، بداية من الطفولة وحتى النهاية".

وتابع الأنبا مرقس: "كان البابا شنودة يمتلك شخصية عظيمة لها جاذبية واستطاع عبر مشوار حياته أن يحجز لنفسه مكانا في قلوب كل الناس بسبب حكمته ومواقفه الوطنية الرائعة وسيظهر العمل الفني كل جوانب شخصيته ويرصد حياته بشكل دقيق".

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وأضاف: "تم الانتهاء من ترشيح الممثلين وسيبدأ التصوير قريبا".

ويتكون مسلسل "بابا العرب"، من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، ويتناول المسلسل ثلاث مراحل في حياة البابا؛ الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة.

يذكر أن ترشيح الفنان ماجد المصري لأداء الدور نال استحسان صناع الدراما التليفزيونية ونشطاء مواقع التواصل بسبب موهبته الفنية الكبيرة والشبه الكبير بينه وبين البابا شنودة.



