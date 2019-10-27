شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خالد سليم يصور "بلا دليل" بفيلا على طريق اسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم خالد سليم مشاهده فى مسلسل "بلا دليل"، اليوم الأحد فى ديكور فيلا على طريق اسكندرية الصحراوى، وتجمع المشاهد بينه وبين محمد لطفى شاهين وعدد من النجوم، ويستمر التصوير لمدة يوم واحد وينتقل بعدها لديكور أخر.

والعمل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

يشار إلى أن آخر أعمال خالد سليم مسلسل "أبواب الشك" من 60 حلقة وتم عرضه على قناة الحياة العام الماضى، وشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميارالغيطى وتامر شلتوت، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.







