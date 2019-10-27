شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. البوستر الدعائى لمسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل فريق عمل مسرحية "عبدالموجود ع الداون لوود" إجراء عدد من البروفات استعدادًا لطرحها خلال الفترة المقبلة وتدور أحداثها فى إطار كوميدى استعراضى تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل فى السلوك العام وتغيب السمات الأصلية خاصة فى الأحياء الشعبية وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجى بشكل سىء وننشر البوستر الدعائى لها.





المسرحية تأليف أيمن العوضى واخراج حسام الدين مصطفى وبطولة علاء مرسى ومروى اللبنانية وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد ومنى السعيد والمطرب سمسم شهاب إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين .