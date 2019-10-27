تراند اليوم : مين جسمها أحلي من التاني .. هيفاء تنافس ياسمين صبري بنفس الفستان – إتفرج

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بإطلالة لها بفستان ذهبي خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات الفنية.

ياسمين صبري، ظهرت بإطلالة سبقتها إليها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وارتدتها في حفل اختيار ملك جمال لبنان لعام 2019، وكان نفس الفستان باللون الفضي، و كانت إحدى إطلالاتها خلال الحفل والذي ظهرت فيه بأكثر من إطلالة.

واختارت ياسمين صبري، أن تخف من جرأة الفستان بعض الشيء باللجوء إلى إغلاق فتحة الفستان والتي كانت ممتدة لأعلى الساق وذلك حتى يتناسب معها وذلك على عكس هيفاء وهبي.

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وكانت هيفاء وهبي، قد قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير وذلك رغم إعلانها عن مرضها وإصابتها بارتفاع في درجات الحرارة والتزامًا منها بحضور الحفل قررت المشاركة فيه رغم مرضها.

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري، كان مسلسل “حكايتي”، والذي قدمت فيه دور البطولة المطلقة للمرة الأولى وهو من بطولتها إلى جانب وفاء عامر، واحمد صلاح حسني، وغيرهم الكثير من النجوم.