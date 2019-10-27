تراند اليوم : ماجد الكدواني يجسد البابا شنودة

يستعد النجم ماجد الكدواني لتجسيد دور البابا شنودة في أول مسلسل كنسي من هذا النوع وسيحمل العمل عنوان «بابا العرب»، من إنتاج دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون. وفي التفاصيل التي نقلتها التقارير الصحفية سيتكون المسلسل من 34 حلقة، تعرض حياة البابا شنودة على 3 مراحل «الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياح»، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، ومن سيناريو وحوار عطا الله توفيق.

ومن المقرر أن يكون هذا العمل أكبر إنتاج من نوعه حيث ستبلغ تكاليف إنتاج المسلسل من 50-80 مليون جنيه مصري أي «3-5 مليون دولار أمريكي». وقال الأنبا بيشوي، إن الكنيسة حصلت على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية للمسلسل، بالإضافة إلى موافقة وزارة الثقافة المصرية، بشرط عرضه على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط.

وأوضح الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، في تصريحات لبرنامج «صباح الورد»، على شاشة تن أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من مسلسل «بابا العرب»، وتم الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الممثلين، وسيتم تنويع أماكن التصوير في الأماكن الحقيقية ما بين منزله في الصعيد والآخر في شبرا بميزانية 80 مليون جنيه، ومن المقرر أن يعرض خلال العام القادم.