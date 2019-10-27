كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 08:53 مساءً - نشرت الفنانة ” مي سليم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة شقيقتها الفنانة ” ميس حمدان ” بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة . وكتبت مي في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا وميس .. الأستاذة دانه شكرا ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم تنشر صورة من طفولتها مع شقيقتها ميس حمدان .. والمتابعين : ” ريا وسكينة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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