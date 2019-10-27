راندا البحيري تهاجم جورج قرداحي : ” إحنا اللي عملنالك سعر “

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 08:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” راندا البحيري ” عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا هاجمت فيه الإعلامي اللبناني ” جورج قرداحي ” بعد التصريحات التي هاجم فيها الإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” مؤخرا ووصفها بإنها تستحق الضرب ب ” الجزمة ” بعد هجومها على مرضى السمنة .
وكتبت راندا البحيري معلقة على ذلك قائلة : ” لا يكونش چورچ قرداحي افتكر إن له قيمة وصدق لما حبيناه أيام البرنامج الوحيد اللي إحنا نعرفهوله ” .
وأضافت : ” ده إحنا اللي عملنالك سعر أنا مشوفتلكش حاجة عليها القيمة .. ولا شوفتلك برنامج بتطلع تتكلم فيه حضرتك كل برامجك بتاعة مسابقات الإعداد هو اللي محفظك هتقول ايه ” .
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