كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 08:53 مساءً - كشفت السيدة ” شيماء فوزي ” زوجة الفنان المصري ” عمرو سعد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن إنفصالها بشكل نهائي عنه وحدوث الطلاق بعد زواج استمر لمدة 11 عاما .
حيث نشرت شيماء فوزي صورة لها وكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد ” .
الخبر الذي أثار صدمة كبيرة لدى متابعيها والتي جاءت تعليقاتهم بين من يريد معرفة السبب ولا يصدق لماذا تم الطلاق بينهما ومن تمنى لها السعادة في حياتها القادمة .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة عمرو سعد تعلن طلاقها منه رسميا : ” أعلن الآن حريتي الكاملة من القيود “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.