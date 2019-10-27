جورج قرداحي يتراجعُ عن تصريحاته ضدّ ريهام سعيد: هناك سوء تفاهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تراجع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي عن تصريحاته ضد زميلته المصرية ريهام سعيد والتي شنّ فيها هجومًا حادًا عليها بسبب حديثها بشكل سيئ عن مرضى السمنة وأصحاب الوزن الزائد.

وكان جورج قرداحي قد تحدّث خلال استضافته ببرنامج "في Male" مع كارلا حداد، بداية الشهر الجاري، عن إيقاف ريهام سعيد، قائلًا: "في مصر يستعملون تعبير حلو وهو تستحق أن تضرب بالجزمة"، مطالبًا بمنع ظهورها في الإعلام.

وعاد قرداحي ليتراجع عن حديثه في تصريحات صحفية، قائلًا: "لم أقصد أبدًا الإهانة في حق ريهام سعيد ولم يسبق لي أن هنت أحدًا من زملائي في المهنة".

وأضاف: "هناك سوء تفاهم حدث خاصةً أن المقطع الذي عرض علي في البرنامج جعلني أشعر بأنه مسيء لكل البدينات والسمينات ليس في مصر فحسب بل في الوطن العربي لذلك كانت ردة فعلي بهذا الشكل".

وأردف: "أما عن استخدامي كلمة الجزمة فكان على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يُستخدم في مصر كثيرًا وأسمعه من أصدقائي المصريين ولم أقصد به جرح ريهام سعيد".

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وأوضح الإعلامي المصري: "يمكن اتسرعت لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل".

واختتم: "لا أرتبط بمعرفة شخصية بريهام سعيد ولم ألتقِ بها من قبل، الأمر لا يستدعي كل هذا الغضب والمسامح كريم".

وكانت ريهام سعيد قد ردّت على حديث جورج قرداحي عبر مقطع فيديو، معتبرةً إيّاه بأنه عار على اللبنانيين، وأنه أصبح كبيرًا في السن و"خرّف".