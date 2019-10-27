إليسا تردُّ على ميشال ألفتريادس.. والجمهور: "قصفتْ جبهته"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصف الموسيقي اللبناني ميشال ألفتريادس صوت مواطنته الفنانة إليسا بـ"النشاز" وذلك في تعليق على صورة أثناء مشاركتها في المظاهرات الشّعبية.

وكتب ميشال ألفتريادس على الصورة عبر حسابه الشّخصي في "تويتر": "روبسبيار ثورة جل الديب" وأرفقه بوسم "نشازولوجي".

وتضامن محبو أليسا معها، مؤكدين بأنها ردّت عليه بشكل مناسب، وقال البعض إنها "قصفت جبهته"، رغم أن إليسا من النادر أن ترد على أحد زملائها بهذا الطريقة المباشرة؛ إذ علقت على كلام ألفتريادس وكتبت: "بس زعلانة على نسبة الغبى للي بتتمتع فيه!".

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هجوم ميشال على إليسا ليس حديثًا، فقد اتهمها بعدة لقاءات صحفية وتلفزيونية بأن صوتها على المسرح "نشاز"، وأنه يتم تحسينه عبر"الأوتوتيون" في استديوهات التسجيل الموسيقي.

ومن المعروف أن خلاف ألفتريادس الجوهري مع إليسا لا يقف عند صوتها بل يتعداه لخطها السياسي الذي لا يعجبه؛ الأمر الذي أكده في برنامج تلفزيوني من قبل.

وعرف الجمهور العربي ألفتريادس من خلال إطلالته الغريبة بملابسه وأغانيه وموسيقاه، عبر برنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور" بموسمه الأول الذي بث في العام 2006 عبر شاشة "روتانا"؛ وبحسب المتابعين فهو لم ينس حتى الآن حلول إليسا مكانه في لجنتي تحكيم ذات البرنامج في قناتين مختلفتين.