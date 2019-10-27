شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مظاهرة حب فى تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ تأبين وتكريم المنتج الكبير الراحل نجيب عياد مدير أيام قرطاج السينمائية بمدينة الثقافة التونسية بمقدمة موسيقية لعازف بيانو بلجيكي صاحبها صور مختلفة للراحل نجيب عياد من مختلف المناسبات في مشهد مؤثر أعقبه مظاهرة حب للراحل نجيب عياد.



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية



تابين وتكريم المنتج نجيب عياد بإيام قرطاج السينمائية

كان فى مقدمة الحضور وزير الثقافة التونسى محمد زين العابدين والسيدة شيراز العتيرى مدير المركز الوطنى للسينما والصورة والمدير الفنى للمهرجان لمياء قيقة والدكتور طارق بن شعبان وعدد كبير من السينمائيين التونسيين وضيوف مهرجان أيام قرطاج السينمائية وزملائه فى رحلته الفنية وتلامذته وكل من كان لهم علاقة به.

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تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية

وتحدث عدد كبير من صناع السينما والقريبين من الراحل نجيب عياد بكلمات عن مسيرته ومشواره وحبه للسينما وللمواقف التي جمعتهم به منذ عمله بنوادي السينما في فترة السبعينيات كما تحدثت فريال قلال أحد تلامذة نجيب عياد ومساعدته الأولى قائلة: نجيب عياد كان أستاذ ومعلم ومحب وعاشق السينما وللإنتاج.

حضر التأبين من الوفد المصري المنتج الكبير جابي خوري والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والناقد طارق الشناوي كما حضر الناقد إبراهيم العريس والفنان التونسي الأسعد الجاموسي والدكتور طارق بن شعبان والمطربة روضة عبد الله والمخرج رشيد مشهراوي والمخرج حمادي عرفة والناقد الكبير محمد المديوني والمخرج إبراهيم اللطيف المدير السابق لأيام قرطاج السينمائية.



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية



تأبين وتكريم المنتج نجيب عياد بأيام قرطاج السينمائية