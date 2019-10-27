بهذه الكلمات.. رضوى الشربيني تهنئ اليسا بعيد ميلادها الـ 47

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ47، والذي تحتفل به اليوم.
وكتبت "الشربيني" تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر:" كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى حاجة ممكن تحصل لأي حد، كل سنة وإنتِ زى ما إنتِ طيبة وجدعة وقوية وحنينة".
وتابعت: "كل سنة وإنت بخير وكل سنة هفضل أقولك بحبك يا حبيبتي".
يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972، اشتهرت بلقب ملكة الرومانسية، ولها عدد من الألبومات والأغاني الناجحة أبرزها "أجمل إحساس"، "أواخر الشتا"، "شاغلني"، وغيرها من الأغاني.
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