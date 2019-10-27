بالصور| عايدة الأيوبي وميرنا وليد في احتفالية لدعم محاربات سرطان الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على حضور احتفالية مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تحت عنوان "الاطمئنان على 100 ألف سيدة"، والتي أقيمت أمس في أحد الفنادق الكبرى.

وكان من بين الحضور: "الفنانة ميرنا وليد، الفنانة عايدة الأيوبي، الفنانة نسرين طافش، الفنان فراس سعيد، الإعلامي عمرو الليثي، الفنانة أمل رزق"، وقدمت الاحتفالية المذيعة دعاء فاروق.

وقالت الفنانة ميرنا وليد، عقب تكريمها لدعمها محاربات السرطان: "احنا النهاردة بنحتفل بـ100 ألف سيدة عدوا مرحلة المرض، لما بتدي حاجة بسيطة لحد وتشوف الفرحة في عينيه بتبقى سعيد لأن سعادة العطاء مفيش حاجة ممكن توازيها، فما بالك اللي كانوا سبب في مساعدة 100 ألف ست، يا بخت كل حد ساهم فيهذا الإنجاز العظيم".

وكتبت نسرين على إنستجرام: "مبروك لمئة ألف امرأة مصرية انتصارها على مرض السرطان بفضل الله أولا وبإيمانهم وقوة إرادتهم".