فاطمة عادل لـ"الخليج 365": "بين بحرين مش فيلم نسائي".. وأشارك في "رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة فاطمة عادل، إنها تستعد الفترة الحالية لعرض مسرحية "رايح جاي" إخراج ياسر صادق، ويشارك في بطولتها شقيقها الفنان محمد عادل والفنانة دنيا عبدالعزيز.

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مازلنا في مرحلة البروفات، ومن المقرر افتتاح المسرحية قريبًا، وهي من إنتاج المسرح الكوميدي"، لافتة إلى أنها انتهت منذ فترة من تصوير دورها في فيلم "قابل للكسر" مع المخرج أحمد رشوان وتنتظر طرحه في دور العرض السينمائي.

وعن مشاركتها في فيلم "بين بحرين"، قالت "الفيلم مش نسائي بحت، فإلى جانب تناوله قضية الختان، يتعرض لموضوعات تخص الرجل أيضًا، من خلال شخصية الزوج حسن الذي لديه مشكلة كبيرة ويفكر في كيف يصبح مسؤولًا وأمينًا على أسرته، وشخصية إسلام شيخ الجامع الصابر وفي نفس الوقت الغير مستسلم، والضابط الذي يحاول استعادة حق الطفلة، فالعمل يتطرق لمشاكل اجتماعية تتصدرها النساء بطبيعة الحياة فهي البيت والأم التي تربي، وهذا ليس انحياز للمرأة".

وتابعت "المرأة تظهر كضحية في الفيلم، لكن في نفس الوقت أظهرنا أن الجدة مُلامة"، لافتة إلى أن "زهرة" الشخصية التي جسدت دورها في "بين بحرين"، تظهر رغم البيئة التي نشأت فيها كامرأة واعية، ترفض الاستسلام لواقعها، وساعدها في ذلك أنها تزوجت من شخص متعلم، صحيح استسلم للتقاليد في وقت ما لكن في النهاية هو صاحب فكر مختلف، فاستمدت منه قوتها.

فاطمة أشارت إلى أن الفيلم كان يحمل في البداية اسم "زهرة"، لكن تم تغييره ليصبح "بين بحرين" على اسم القرية التي تم التصوير فيها: "بين بحرين اسم ألطف وأشمل بيتكلم عن القرية اللي هي جزء صغير من المجتمع".

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فاطمة لم يستوقفها اختيارها لتجسد دور أم لبنتين الأولى عمرها حوالي 10 سنوات، موضحة "مفكرتش أصلا في اني أم لبنتين منهم واحدة كبيرة، أنا في الحقيقة أم لولد وبنت صحيح أصغر كتير عن الموجودة في الفيلم بس لو كنت اتجوزت في سن زهرة كان هيبقى عندي بنت كبيرة، وأعرف نماذج كده كتير، فكان طبيعي يجيبوا ممثلة شكلها صغير عشان يقولوا إن وقع عليها ظلم لأنها اتجوزت صغيرة".

اختارت فاطمة أن تغني "سلم عليّ" عندما طلبوا منها في أحد المشاهد الغناء، تقول "واحنا بنخبز كلموني عشان أغني، واخترت سلم علي لأنها من الحاجات الأساسية اللي بغنيها في كل حفلة وحسيت انها لايقة على الجو العام"، مضيفة "أما الأغنية التانية اللي مع هاني عادل، كانت دعاية كلموني وقالولي هنعمل أغنية مكنتش أعرف تفاصيلها ولما قالوا مع هاني لقيت انها إضافة مهمة، لأن نوع الموسيقى اللي بيقدمها مختلف عن لوني فوجدته مزيج حلو".

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يهتم بوصول الفيلم لقطاع كبير من الجمهور، ولهذا ينوي عرضه في المحافظات والتليفزيون والمدارس وقصور الثقافة، مضيفة "عشان نعود الناس على طبيعة الأفلام دي ويبحثوا عن الحاجات اللي شبهه".

وأكدت فاطمة أن الجيل الجديد ستتغير أفكاره وسيرفض العادات والتقاليد الخاطئة، عندما يدرك أنها غير مقبولة وأضرارها ستقع عليه وستؤثر على حياته وليس شرطًا أن يكون الضرر الفقد والموت ولكن قد يحدث تشوه نفسي.

"بين بحرين" إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني.