أمل حجازي: "عندي أمل نخلص من فسادكم قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية أمل حجازي رسالة للنظام في دولة لبنان، بعد خروج عدد كبير من المتظاهرين احتجاجًا على بعض الأوضاع.

وكتبت أمل تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" بتعرفوا انو من أذكى الشعوب الشعب اللبناني، ولكن هجرت شبابه خلت إبداعاتهم تروح لغير بلدان، بس عندي أمل نخلص من فسادكم قريبا وترجع تشرق شمس لبنان يلي حجبوا أشعتها عننا لسنين طويلة، يا رب كون مع لبنان".

يذكر أن الفنانة أمل حجازي ارتدت الحجاب منذ 2017، وقدمت بعدها عددًا من الأغاني الدينية.