تراند اليوم : محمد رمضان يدعم الشعب اللبناني بهذا الفيديو

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه في تويتر يدعم فيه الشعب اللبناني في تظاهراته ضد الفساد.

وكتب رمضان معلقا على المقطع الفيديو الذي نشره : " تمنياتي للشعب اللبناني الكريتڤ الغالي ان يكتب الله لهم كل الخير والأمن والاستقرار .. هم وكل الدول العربية الشقيقة".

وسخر بعض متابعي رمضان من تدونته، حيث كتب أحد رواد تويتر : " اتمنى تكون مبسوط بحالة البلطجه الى زرعتها فى جيل كامل ومبسوط انهم بياخدوك مثل اعلى ان شاء الله دم كل واحد مات بسبب البلطجه فى رقبتك ليوم الدين".

وعلق آخر : " امبارح مات ٢٠ مصري بالامطار.. ليش تاركن و عم تدعيلنا #السيسي_بربع_جنية #السيسي_عدو_الله .. طيب عالقليلة ادعي الله ينصر الثورة بمصر على حكم العسكر .. بس انت منافق تشوف بس برا بلدك ياالي خرربت جيل كامل".

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الشعب اللبناني تظاهراته ضد النظام، مطالبا بضرورة استقالة الحكومة ورحيل كل رموز الفساد.



