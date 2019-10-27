تراند اليوم : +18 .. سما المصري توجه نصائح للرجال بشأن عذرية البنات وشرفهن "فيديو"

وجهت الفنانة سما المصري ،عدة نصائح للرجال، بشأن معرفة الرجال عذرية البنات وشرفهم.

وقالت المصري في مقطع فيديو جديد نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الرجل يشترط عادة أن تكون الفتاة التي سيرتبط بها عذراء قائلة “العذرية ما بقتش هي الدليل على شرف البنت لان هناك الان عمليات ترقيع فبالتالي ليس من الممكن معرفة ان كانت البنت عذراء طبيعيا او عاملة عملية فشرف البنت مش بالنقطة دي”.

وأضافت سما المصري، أن هناك اشياء أهم من العذرية مثل الاخلاق وتصرفاتها مع الناس.

وتابعت أن البنت يجب أن تحافظ على عذريتها غير إنها أعتبرت أن الرجل الذي يربط شرف البنت بغشاء البكارة بالـ “مش فاهم اوي”.