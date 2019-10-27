حسين فهمي وآسر ياسين من "معرض المعز"

قام نخبة من نجوم الفن والدراما بزيارة معرض «سرديات معاد تخيلها»، الذي تنظمه مؤسسة «آرت دي إيجيبت»، بالتعاون مع وزارة الآثار ومؤسسة اليونيسكو في شارع «المعز لدين الله الفاطمي»، بينهم النجم حسين فهمي، والفنان آسر ياسين.
وحرص الفنانان على تفقد الأعمال الفنية التى يشارك بها ٢٨ فنانا مصريا تربط بين إبداعات أجدادنا الذين
وأبدى حسين فهمي، إعجابه بالتطوير الذي أحدثه المعرض في مجمع السلطان قلاوون بالشارع التاريخي مشيرا إلى أن التسويق الجيد للمعرض في الداخلوالخارج سيجذب مزيد من السائحين لما يعرف باسم «سياحة التراث الثقافي».
أكد آسر ياسين على فخره لما شاهده من ابداعات الفنانين المصريين و إنطباع الأجانب الذين شاهدوا المعرض، مطالبا بأهمية إلقاء الضوء عليه عالميا، لما سيكون له من نتائج إيجابية في حركة السياحة الوافدة.و يذكر أن وزراء كلا من الآثار، والثقافة، والاستثمار والتعاون الدولي قاموا بزيارة المعرض اضافة الي محافظ القاهرة، والدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق.
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