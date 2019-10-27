يستضيف مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر المقبل، حفل "ميزوك بلانت وان" للفنانين أحمد كامل، وعزيز مرقة.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً، ومنالمقرر أن يتم طرح التذاكر وإعلان أسعارها قريبًا.
يشار إلى أن الفنان أحمد كامل طرح مؤخرًا كليب بعنوان "مش شرط"، وهو من إخراجإسلام هشام، والأغنية من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، كما كسر الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة.
يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "كنا صغار"، وحققت الأغنية نجاحًا باهرًا بعد طرحها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نوفمبر المقبل.. أحمد كامل وعزيز مرقة يُحييان حفلًا بمركز المنارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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