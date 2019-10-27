مهرجان القاهرة السينمائي يعلن مشاركة 7 أفلام بأسبوع النقاد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشاركة 7 أفلام من 5 قارات في مسابقة "أسبوع النقاد الدولي"، القائمة سوف تضم الفيلم التونسي "قبل ما يفوت الفوت" للمخرج مجدي الأخضر، ومن بطولة مجد مستورة الفائز بجائزة أحسن ممثل من مهرجان برلين عام 2016،

والفنان رؤوف بن عمر الحاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2017.

يشارك أيضًا في مسابقة أسبوع النقاد أربع أفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهما: فيلم "رجل يموت مليون مرة"

وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا وهو من إخراج جيسيكا أوريك. يتنافس ايضًا الفيلم الصيني "صيف تشانجشا" وهو من إخراج فنج زو، الفيلم الروماني " أعتقال " وهو من إخراج أندرية كون والفيلم الأسباني " وظيفة وفيلم " للمخرج خافيير مارتينيز سولير.

ومسابقة أسبوع النقاد هي مسابقة مخصصة للأعمال الأولي أو الثانية للمخرجين العرب والأجانب.