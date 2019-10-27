رحب الدكتور محمد أحمد خالد توفيق نجل الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديم الفنان أحمد أمين شخصية رفعتإسماعيل.
وتابع نجل العرّاب قائلًا:"إن والدي أحب أحمد أمين دون أن يعلم أن في يوم من الأيام سوف يقدمأحب الشخصيات إلي قلبه "رفعت ".
يشار إلى أن جدلًا كبيرًا صاحب الإعلان عن اختيار أحمد أمين؛ لتقديم شخصية رفعت إسماعيل، وانقسم قراء سلسلة ماوراء الطبيعة على السوشيال ميديا بين مؤيد للاختيار وبين رافض له.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل العرّاب يرحب باختيار أحمد أمين بطلًا لمسلسل ماوراء الطبيعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.