نجل العرّاب يرحب باختيار أحمد أمين بطلًا لمسلسل ماوراء الطبيعة

رحب الدكتور محمد أحمد خالد توفيق نجل الروائي الدكتور أحمد خالد توفيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتقديم الفنان أحمد أمين شخصية رفعت إسماعيل. إسماعيل. وتابع نجل العرّاب قائلًا:"إن والدي أحب أحمد أمين دون أن يعلم أن في يوم من الأيام سوف يقدم أحب الشخصيات إلي قلبه "رفعت ". أحب الشخصيات إلي قلبه "رفعت ". Advertisements يشار إلى أن جدلًا كبيرًا صاحب الإعلان عن اختيار أحمد أمين؛ لتقديم شخصية رفعت إسماعيل، وانقسم قراء سلسلة ماوراء الطبيعة على السوشيال ميديا بين مؤيد للاختيار وبين رافض له.

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