الشيخ الكلباني يكشف السبب وراء تفضيل الفتيات الزواج من المسنين عن الشباب

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 06:56 مساءً - تحدث الشيخ ” عادل الكلباني إمام جامع المحيسن بمدينة الرياض خلال إحدى حلقات برنامجه ” مع الكلباني ” المذاع على قناة ” sbc ” السعودية عن السر من وراء الظاهرة التي لاحظ انتشارها مؤخرا وهي تفضيل الفتيات الزواج من الرجال المسنين عن الشباب .

وأرجع الكلباني السبب في ذلك إلى عدم ثقة الفتيات بالشباب وذلك بسبب عدم تحمل عددا منهم للمسئولية .

كما أشار عادل الكلباني إلى ارتفاع نسب الطلاق في الآونة الأخيرة وعلى أبسط الأمور التي لا تستحق ذلك وكذلك عدم الإحساس بقيمة هذا الميثاق الغليظ والرابطة التي وضعها الله عز وجل بين الزوجين .

وتحدث أيضا عن المشاكل التي تحدث بعد الطلاق وما يحدث للأطفال التي تكون ضحية لزواج كان خاطئا من البداية بسبب عدم تحمل الشاب للمسئولية واستعداده لها وعدم الشعور بأهميتها .

وأكد الكلباني على ضرورة تقويم وإعداد الشاب قبل الزواج .