لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟.. النقيب يجيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على منح النقابة التصاريح اللازمة لمحمد رمضان وأوكا وأورتيجا من أجل إقامة حفلات غنائية، بينما رفضت منحها لمطرب المهرجانات حمو بيكا.

هاني شاكر، قال في تصريحات صحفية: “الاختلاف هو أن محمد رمضان عضو نقابي، فهو عضو بنقابة المهن التمثيلية والسينمائية، وبالتالي عندما يريد تنظيم حفلة يرسل لي السيد نقيب المهن التمثيلية ونقيب المهن السينمائية جواب، وأنا مقدرش أقوله لا ، بغض النظر عن تحفظي الشديد على ما يغنيه وعلى كلماته”.

وأضاف: “لكن محمد رمضان في النهاية عضو نقابي، إلى جانب أن الأغاني التي يقدمها ليست مثل ما يقدمه حمو بيكا تماما، حمو بيكا عندما تقدم لامتحان لكي يحصل على تصريح مغني وليس دي. جي، سقط في الامتحان أمام الموسيقار حلمي بكر رئيس اللجنة وقتها، ونحن لا نستطيع تقديم شيء أكثر من ذلك، وقلنا له إذا أردت أن تعمل بشكل قانوني تقدم للامتحان، لكنه للأسف لم ينجح”.

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وتابع: “ما يغنيه من كلمات ليست مثل ما يقدمه محمد رمضان، الاثنين صوتهم مش حلو والاثنين مش بيغنوا دول بيأدو”.

وذكر أن الكثير من الأغاني التي يقدمها حمو بيكا بها الكثير من الأشياء المرفوضة بالنسبة للمجتمع، ونحن مجتمع شرقي ونرغب في تقديم أفضل شيء لأبنائنا ونحافظ على ذوقهم، وكل هذا لا يعطيه الحق بفعل ما حدث مؤخرا، والشئون القانونية اتخذت إجراءاتها ضده، ورفعته إلى القضاء لأنه هدد بحرق النقابة وتكسيرها تهديد واضح وصريح”.

وأنهى كلامه قائلًا: “هو عايز يعمل ثورة على الفن دفاعا عن موهبته الفذة والكبيرة التي نفتقدها في مصر”.