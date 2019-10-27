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متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت المخرجة والكاتبة والممثلة اللبنانية نادين لبكي في السلسلة البشرية التي قام بها المتظاهرون يوم الأحد 27 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.
وتمت السلسلة عبر شبك أيدي المتظاهرين بين بعضهم البعض على طول الساحل اللبناني من الشمال إلى الجنوب وهدفها التعبير عن وحدة الحراك الشعبي.
ونشرت لبكي الصورة المرفقة التي ظهرت فيها مشاركة في السلسلة البشرية ومعها زوجها المؤلّف الموسيقي خالد مزنر وبينهما سيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين لبكي وزوجها يدًا بيد في السلسلة البشرية لثورة لبنان – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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