أمل حجازي تشارك في “السلسلة البشرية” لثورة لبنان

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل أمل حجازي دعمها للحراك الشعبي في لبنان، وتشارك المتظاهرين في النشاطات الوطنية التي يقومون بها تعبيرًا عن وحدتهم ورغبتهم في تحقيق مطالبهم التي تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.

وشاركت أمل حجازي في تشكيل “سلسلة بشرية” من الشمال اللبناني وصولًا إلى الجنوب إلى جانب أكثر من 170 ألف شخص تحت لواء العلم اللبناني.

ونشرت أمل صورة لها مع المتظاهرين، يدًا بيد في السلسلة وأشارت في تعليقها عليها إلى أن هذا المشهد هو الأجمل في تاريخ لبنان وكتبت: “الشعب اللبناني يداً واحدة من صور الى طرابلس اجمل مشهد بتاريخ لبنان…يا رب احمي لبنان وشعبه”.

وكانت أمل حجازي قد ردّت على الجدل الحاصل حول وجود مموّل للثورة اللبنانية من عدمه، واعتبرت أن الله هو من يموّل الإعتصامات في المناطق اللبنانية، مغرّدةً ” نعم يوجد تمويل للثورة، الله موّل الثورة”.