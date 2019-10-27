شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يصور مشاهده الخارجية من "شبر مية" بشوارع أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد السعدنى المشاهد الخارجية من مسلسله "شبر مية" اليوم الأحد بشوارع مدينة 6 أكتوبر، والمسلسل ينتمى لنوعية الـ45 حلقة من إنتاج سينرجى.

وتصدر المسلسل محركات البحث على "جوجل"، بعد عرض الحلقات الأولى، على شاشة قناة DMC، حيث نال أبطال المسلسل اشادات عدة خلال الأحداث، والمسلسل يتناول أكثر من قضية تهم كل أسرة مصرية.

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وتدور أحداث المسلسل حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوته خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومرد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت.