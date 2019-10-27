بعد المطالبات ب ” إعدام راجح ” قاتل محمود البنا ” شهيد الشهامة ” .. المحكمة تستبعد إعدامه والسبب ؟؟

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - أقرت محكمة جنايات االطفل اليوم الأحد السن الخاص ب ” محمد أشرف راجح ” المتهم الرئيسي في مقتل الطالب ” محمود البنا ” والمعروف إعلاميا ب ” شهيد الشهامة ” الذي قتل على يد راجح كما اتضح في مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء دفاعه عن إحدى الفتيات في الشارع التي كان يعتدي عليها راجح بالضرب بها ويهاجمها .

وأكدت المحكمة بأن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما و11 شهرا و6 أيام وهو ما يعني عدم إعدامه أو تحويل القضية إلى الجنايات لإنه يعتبر ” حدثا ” حيث أن عمره أقل من 18 سنة وتجرى محاكمته أمام محكمة الطفل طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية وبناءا عليه فإن الحد الأقصى للعقوبة يكون 15 عاما .

وشهدت الفترة الماضية جدلا كبيرا حول تحديد السن الحقيقى للمتهم والذي على أساسه ستحدد عقوبته .. فالبعض كان يؤكد أنه فوق سن ال 18 ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات وبالتالي يكون حكم الإعدام بتهمة القتل العمد هو العقوبة الأقرب .

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والبعض الآخر يؤكد أنه لم يتم 18 عاما وبالتالي تكون محاكمته أمام محكمة الطفل ما يعني الاكتفاء بحبسه فقط .

يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي في مصر شهدت مطالبات واسعة بإعدام الطالب محمد راجح بعدما قام بمعاونة آخرين بقتل محمود البنا وانطلقت العديد من الهاشتاج بخصوص هذا الأمر .

والتي شهدت أيضا غضبا واستياءا عارما خاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” بعد إقرار المحكمة بتحويل القضية إلى محكمة الطفل وسن المتهم .