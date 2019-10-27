قائمة تتضمن 10 مشاهير تجنب البحث عنهم في ” جوجل “

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - كشفت شركة الأمن السيبراني ” McAfee ” قائمة بأكثر المشاهير خطورة على محرك البحث ” جوجل ” لعام 2019 .

حيث قالت شركة الأمن السيبراني بأن أسماء هؤلاء المشاهير عند البحث عنهم على جوجل يعرض الكثير من المستخدمين للوقوع فريسة للمواقع الإلكترونية التي تحمل فايروسات أو برامج ضارة وبالتالي تعرض أجهزتهم للاختراق والضرر .

وشملت القائمة عددا من المشاهير حددت الشركة منهم ال 10 الأكثر خطورة على محرك البحث ” جوجل ” وهم : نيكي ميناج و جيمس كوردن و تيسا طومسون و صوفي تيرنر و الكسيس بليديل و جاكي شان و آنا كيندريك و جيمي فالون و لوبيتا نيونج و ليل وايني .