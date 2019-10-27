عصام الحضري يطلب الدعاء لإبنته ” شدوى ” بعد إجرائها لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 05:55 مساءً - كشف ” عصام الحضري ” حارس مرمى منتخب مصر السابق عن خضوع إبنته ” شدوى ” لعملية جراحية ولكنه لم يكشف السبب من ورائها .

حيث نشر عصام الحضري صورة لإبنته عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من داخل المستشفى بعد إجرائها للعملية وهي نائمة تحت تأثير التخدير .

وكتب عصام الحضري في تعليقه على الصورة قائلا : ” أسأل الله العظيم رب العرش ‏العظيم أن يشفيكي يا شدوى .. شدوى بنتي بعد إجراء عملية جراحية ومازالت في البنج .. أسألكم الدعاء ‏بالشفاء ” .

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وتفاعل عددا كبيرا من المتابعين على الصورة بالتعليقات للاطمئنان عليها والتمنيات لها بالشفاء العاجل ودوام الصحة .