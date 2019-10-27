محمد صلاح يتعلّم «لكنة» جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، محبيه على حساباته بمواقع التواصل، بصورة جديدة تسببت لهم في حيرة.

صلاح ظهر وهو يمسك كتيبا يحمل عنوان “Scouse English”، ليثير التساؤلات بشأن المهارة الجديدة التي يحاول تعلمها.

صورة اللاعب المصري التي نشرها على “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستجرام” حققت تفاعلا كبيرا من جانب متابعيه، حيث تعني هذه الكلمة اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد التي تنتمي إليها ليفربول، حيث أظهر صلاح اهتماما بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها.

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لاعب منتخب مصر ظهر في الصورة ممسكا كتيب “إنجليزية ليفربول”، وهو يركز في صفحاته، وأرفق تعليقا على لهجة ليفربول يقول فيه “مما لا شك فيه، أن هناك الكثير من أوجه الشبه”.

سكان ليفربول يتحدثون اللغة الإنجليزية لكن طريقة نطقها تختلف في كثيرا من حيث اللكنة ومخارج الحروف، وتعرف في بريطانيا بـ”السكاوزية”.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد سجل هدف فريقه الرابع خلال مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز “الريدز” 4 / 1.