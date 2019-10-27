حمو بيكا يعتذر لهاني شاكر: صوتي وحش لكن عندي أغاني عدت 140 مليون مشاهدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا، حالة جدل مؤخرًا بعد اقتحامه لنقابة المهن الموسيقية وتهديده بتكسيرها والتظاهر لمنحه عضوية النقابة واهانته للفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

حمو بيكا، اعتذر من الفنان هاني شاكر، خلال لقائه في برنامج طعلى مسئوليتي”، مع الإعلامي احمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: أنا روحت النقابة عشان أخد تصريح أعمل بيه حفلة ولكنهم رفضوا والحقيقة أنا مش عارف السبب حتى لو أنا مش بعرف أغنى بس أنا ليا جمهور بيسمعني.. وأقل أغنية عندي جايبه 25 مليون مشاهدة على اليوتيوب”.

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وأضاف: “أنا عندي أغاني معدية الـ 140 مليون مشاهدة على اليوتيوب وفيه ناس بتسمعني حتى لو أنا صوتي وحش، وأنا أخوك الصغير وأنا آسف وسامحني .. وأنا معايا فريق عمل بياكل عيش”.

وتابع،:”أنا عيلتي كلهم جزارين ووالدي هو من شجعني على الغناء وطلب مني تسجيل أغنية بعنوان قشطة”.

واستطرد: “أغنية قشطة كانت أول أغنية ليا ومكنتش اعرف وقتها اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا وأصحابي هما اللي رفعوا الأغنية عبر مواقع السوشيال ميديا والناس تفاعلت معها وكانت البداية من هنا”.