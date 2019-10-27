أول صورة لمي كساب بعد إنجاب مولودها الثالث.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبلت الفنانة المصرية مي كساب طفلها الثالث من زوجها مطرب المهرجانات أوكا، والذي أطقلت عليه اسم «نوح».

المذيعة دعاء فاروق شاركت جمهورها عبر حسابها الخاص في صورة لها مع الفنانة مي كساب من داخل المستشفى بعد الولادة مباشرة.

دعاء كتبت: «مبروك يا ميوي تشريف نوح محمد للدنيا ربنا يجعله سند ليكم ولأخواته ويحفظه يارب».

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صورة مي حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي هنأها على سلامتها، وسلامة طفلها.

وكانت مي كساب قد علقت عبر حسابها الخاص بعد إنجاب طفلها، وكتبت: «الحمد لله حتي يبلغ الحمد منتهاه.. نوح_محمد_صلاح_الشريف.. وصل بالسلامة شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق».

وكانت الفنانة نيرمين زعزع قد نشرت صور لها مع أوكا من أمام غرفة المستشفى، ووجهت التهنئة لها عبر حسابها الخاص، وكتبت: «ألف مبروك حبيبتي يا أم نوح ربنا يحميه ويباركلك فيه انتي وأوكا».

يذكر أن مي كساب تزوجت من أوكا في أغسطس 2015، ووضعت ابنتها الأولى “فريدة” بعدها بأشهر، وفي 2018 وضعت ابنتها الثانية “داليدا».