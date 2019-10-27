تشاغلار أرطغرل يردّ على تصريحات جان يامان: “ليس الأنجح”

متابعة بتجــــــــــرد: رد الممثل التركي تشاغلار أرطغرل على تصريح زميله جان يامان بأنّه وديميت أوزديمير الثنائي الأنجح والأكثر تناسقًا في تركيا بعدما جمعهما مسلسل “الطائر المبكر”.

تشاغلار قال أنّ كلام جان هو طموح كبير والسبب في ذلك الجماهيريّة الكبيرة التي حصدها مسلسله مع ديميت حيث نالا إعجاب الجمهور وحقّقا نجاحًا كبيرًا.

وأضاف أنّه عند تواجد هذا الثنائي خارج تركيا يصبح الجميع مجنونًا بهما نظرًا للإنتشار الكبير الذي حظي به مسلسل “الطائر المبكر” في البلدان المجاورة منذ بداية عرضه.

إلا أنّ تشاغلار رفض أن يكون هذا الأمر هو الواقع في الداخل التركي حيث اعتبر أنّ خالد أرغنتش وزوجته بيرجوزار كوريل يشكلان الثنائي الأكثر تناسقًا في تركيا.