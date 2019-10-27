أنغام عن الأرقام الإلكترونية: “ليست معيارًا لنجاح الفنان!”

متابعة بتجــــــــــرد: اعتبرت الفنانة المصرية أنغام أنّ مقياس نجاح الفنان في مسيرته وأعماله، وليس لها علاقة بالأرقام التي يحصدها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت أنغام في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر مسك للإعلام التي أُقيمت في مصر أنّ حفلات الفنان هي معيار نجاحه الأساسي.

وأكّدت أنّها تتواصل شخصيًا مع جمهورها من مختلف أنحاء الوطن العربي احترامًا منها لهم وللوقت الذي يبذلونه من أجل تقديم الدعم لها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” ويتضمن 14 أغنية، “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.