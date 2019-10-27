كارول سماحة تُغني لبنان في كندا – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد أعرق مسارح كندا، The Living Arts Center Theater بمدينة تورونتو وذلك في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

في بداية الحفل توجهت كارول سماحة إلى الجمهور بكلمة مؤثرة جدًا عن لبنان وقالت: “رجعنا واحد، وأخيرًا اليوم 17 طائفة اجتمعوا بالشوارع اللبنانية، ضد الظلم ضد القهر ضد الفساد، اجتمعوا تحت راية واحدة وهي العلم اللبناني”.

وتابعت: “قد ما يحاولوا يشوهوا بالصورة وقد ما يحاولوا يحرفوا بالمصالح هالمرة ما رح نستسلم للخوف والتردد والجالية اللبنانية بكندا برهنت طيلة الأيام الماضية إن مهما بعدتنا المسافات كلنا مننتمي لنفس الأرزة”.

وقدّمت كارول خلال الحفل مجموعة كبيرة من الأغاني الوطنية تعبيرًا عن مساندتها لأبناء بلدها الذين يفترشون الطرقات في لبنان منذ 17 تشرين الأوّل/أكتوبر في حراك شعبي سلمي للمطالبة بحقوقهم، فصدح صوتها بأغاني “راجع يتعمر لبنان”، “بحبك يا لبنان”، “إنت مين أنا ما بسأل” وغيرها، بالإضافة إلى باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني بمشاركة الأوركسترا الكندية العربية.

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على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمها الجديد “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية “بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها باللهجة المصرية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.