تفاصيل مسلسل “اطمني” لـ يسرا اللوزي

متابعة بتجــــــــــــرد: تواصل الفنانة يسرا اللوزي، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد “اطمني”، الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الستين حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال السيناريست أحمد صبحي في تصريحات له، أن المسلسل يُصنّف على أنه رومانسي اجتماعي، إذ يطرح تساؤلات عدة حول طبيعة العلاقات العاطفية وطُرُق الاختيار في الحب، ما بين المشاعر والأحاسيس والقواعد في التفكير، لا سيما أن تأسس الحب على نظرات ومشاعر فحسب لا يجوز، بل لا بدّ من الاحتكام لقواعد في التفكير كي يطمئن كل طرف على حياته مع الآخر، بحسب تعبير صبحي.

وأشار صبحي إلى أنه بنى الأحداث على علاقات اجتماعية متشعبة، ولكنه رفض الكشف عنها منعاً لعدم حرق الأحداث.

ويشارك في بطولة “اطمني” أحمد حاتم، أنوشكا، سامح الصريطي، شيرين، أحمد فؤاد سليم ورشا مهدي، من إخراج أحمد يسري.