نانسي عجرم: فخورة إني لبنانية!

متابعة بتجـــــــــــــرد: منذ اليوم الأوّل على انطلاق الحراك الشعبي في لبنان، شدّدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتمسّكهم بوحدتهم.

وأرفقت نانسي منشوراتها عن “ثورة الشعب” عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعبارات تعبّر عن الوحدة الوطنية ومنها “قوتنا بوحدتنا”، “كلنا واحد”، “صوتنا واحد وعلمنا واحد”، “رح نبقى سوا” وغيرها.

ومع نجاح أكثر من 170 ألف لبناني في تشكيل “سلسلة بشرية” من الشمال اللبناني وصولًا إلى الجنوب، حيث افترشوا الطرقات في سلسلة واحدة تحت لواء العلم اللبناني، نشرت نانسي صورًا لأبناء بلدها يدًا بيد وأعربت بتعليقها عليها عن شعورها بالفخر كونها لبنانية فكتبت: “فخورة إني لبنانية”.

تجدر الإشارة إلى أن صفحات نانسي عجرم على مواقع التواصل الإجتماعي، ملأتها صور الحراك الشعبي منذ انطلاقه، تعبيرًا منها عن دعمها لمطالب اللبنانيين بحقوقهم التي تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.