- 1/3
- 2/3
- 3/3
متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل المخرج اللبناني شربل خليل في اشتباك حاد مع مواطنته الفنانة ندى أبو فرحات وصل إلى حد السباب المتبادل بينهما جراء اختلاف وجهات النظر بينهما حول المظاهرات في لبنان؛ فالأول يعارض المتظاهرين وينتقد تواجدهم، أما الثانية فتؤيدهم قلبًا وقالبًا.
وردّت الفنانة ندى أبو فرحات على تغريدة سابقة لشربل قال فيها: "سألت خبيرًا في تربية الكلاب.. ما معنى أن ينبح عليّ كلب؟، فقال: إنه بذلك يشتمك لأنه يعجز عن عضّك"، فجاء رد "فرحات" قائلة: "شربل خليل هل أنت عاجز عن عضنا؟ .. مع إنك ما بتستاهل حتى تغريدة".
تغريدة ندى أبو فرحات، أثارت جنون شربل الذي وجّه لها سبابًا علنيًا أمام جميع متابعيه دون خوف من المحاكمة، قائلاً: "اللي مثلك لا بيستاهلوا لا عضة ولا تغريدة، بدك مخفر حبيش يا (...)"، وانقسم بعدها متابعوه بين مؤيدين لكلامه ومعارضين لأسلوبه وألفاظه.
جدير بالذكر أن المخرج اللبناني شربل خليل، كان أثار جدلًا واسعًا عقب إخراجه وإعداده لأغنية ساخرة ذات أبعاد عنصرية مباشرة، تسخر من اللاجئين السوريين في لبنان، وتم إذاعتها ضمن برنامج "قدح وجم"، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالجدل الرافض لتلك الأغنية.
كانت هذه تفاصيل خبر شربل خليل وندى أبو فرحات يتبادلان إهانات قاسية.. والسبب مظاهرات لبنان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.