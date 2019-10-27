شربل خليل وندى أبو فرحات يتبادلان إهانات قاسية.. والسبب مظاهرات لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخل المخرج اللبناني شربل خليل في اشتباك حاد مع مواطنته الفنانة ندى أبو فرحات وصل إلى حد السباب المتبادل بينهما جراء اختلاف وجهات النظر بينهما حول المظاهرات في لبنان؛ فالأول يعارض المتظاهرين وينتقد تواجدهم، أما الثانية فتؤيدهم قلبًا وقالبًا.

وردّت الفنانة ندى أبو فرحات على تغريدة سابقة لشربل قال فيها: "سألت خبيرًا في تربية الكلاب.. ما معنى أن ينبح عليّ كلب؟، فقال: إنه بذلك يشتمك لأنه يعجز عن عضّك"، فجاء رد "فرحات" قائلة: "شربل خليل هل أنت عاجز عن عضنا؟ .. مع إنك ما بتستاهل حتى تغريدة".

تغريدة ندى أبو فرحات، أثارت جنون شربل الذي وجّه لها سبابًا علنيًا أمام جميع متابعيه دون خوف من المحاكمة، قائلاً: "اللي مثلك لا بيستاهلوا لا عضة ولا تغريدة، بدك مخفر حبيش يا (...)"، وانقسم بعدها متابعوه بين مؤيدين لكلامه ومعارضين لأسلوبه وألفاظه.

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جدير بالذكر أن المخرج اللبناني شربل خليل، كان أثار جدلًا واسعًا عقب إخراجه وإعداده لأغنية ساخرة ذات أبعاد عنصرية مباشرة، تسخر من اللاجئين السوريين في لبنان، وتم إذاعتها ضمن برنامج "قدح وجم"، ما جعل مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالجدل الرافض لتلك الأغنية.